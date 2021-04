Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung am ehemaligen Parkrestaurant

Rudolstadt (ots)

Durch einen Zeugen wurde festgestellt, dass im Zeitraum vom vergangenen Freitag bis gestern Nachmittag am ehemaligen Parkrestaurant Am Anger/Heilsberg die Glasscheiben mehrerer Terassenlampen zerschlagen und zahlreiche Graffitischmiereren an der Hauswand aufgebracht wurden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme und Sachverhaltsaufklärung konnten zwei Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren als offensichtliche Verursacher der Sachbeschädigungen ermittelt werden.

