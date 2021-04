Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer bei Unfall verletzt

Neustadt/Orla (ots)

Am gestrigen Morgen befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Pkw VW die Rathenausstraße und wollte nach links in die Thomas-Müntzer-Straße abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollission mit einem 55-jährigen Mopedfahrer. Dieser wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

