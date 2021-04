Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Feldhase

Jagdshof (ots)

Kurz nach Mitternacht fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Pkw AUDI in Richtung Sonneberg. Kurz nach der Ortslage Jagdshof querte plötzlich ein Feldhase die Fahrbahn und es kam zur Kollission. In dessen Folge fuhr der Mann nach rechts einen Hang hinauf und kam anschließend zum Stehen. Am Fahrzeug enstand dabei ein Schaden von ca. 2500,- Euro, blieb aber fahrbereit. Der Hase überlebte den Unfall nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell