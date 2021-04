Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Cannabis in Wohnung angebaut

Kamsdorf (ots)

Am gestrigen Abend nahmen Polizeibeamte in der Nähe der Wohnung eines 32-Jährigen in Kamsdorf starken Marihuanageruch wahr. Die Ursache hierfür stellte sich schnell heraus. In der Küche war ein Gewächshauszelt aufgestellt, in welchem sich neben Tomaten- und Paprika-, auch sieben Cannabispflanzen in einer Höhe von bis zu 30 cm befanden. Diese wurden durch die Beamten geerntet und sichergestellt. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

