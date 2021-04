Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Kontrolle bringt zahlreiche Straftaten ans Licht

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Vormittag kam einer Polizeistreife in Saalfeld ein Pkw Audi mit 3 Insassen entgegen. Beim Erblicken des Streifenwagens beschleunigte der Fahrer stark und entfernte sich. Nach kurzer Suche konnt er allerdings in der Nähe eines Firmengrundstücks angetroffen werden. Hier stellten die Beamten fest, das der 29-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Auch war der Audi weder zugelassen noch versichert und die angebrachten Kennzeichen gefälscht. Weiterhin konnten in der Nähe ca. 8 Gramm der Droge Crystal aufgefunden werden. Die entsprechend zahlreichen Ermittlungsverfahren wurden in der Folge eingeleitet.

