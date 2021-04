Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fast jedes zweite Fahrzeug fährt vor Kindergarten zu schnell

Langenorla (ots)

Am gestrigen Tag führte die Polizei in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr in Langenorla am Kindergarten eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurden insgesamt knapp über 120 Fahrzeuge gemessen, von denen 48 zu schnell unterwegs waren. Es mussten 15 Anzeigen (mit zwei Fahrverboten) gefertigt und 33 Verwarngelder erhoben werden. Der traurige Spitzenreiter war ein Pkw, welcher mit 69 km/h bei erlaubten 30 km/h unterwergs war.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell