Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung am Kulturhaus

Bad Lobenstein (ots)

Am gestrigen Vormittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass durch unbekannte Täter die Glasscheibe einer Nebentür im Bereich der öffentlichen Toilette am Kulturhaus in der Straße der Jugend beschädigt und so ein Schaden im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich verursacht wurde. Der Tatzeitraum beläuft sich auf den vergangenen Freitag bis gestern früh. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de).

