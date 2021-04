Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bei Drogenübergabe beobachtet

Sonneberg (ots)

Am Samstagabend wurde in Sonneberg eine 33-Jährige beobachtet, als diese gerade einen größeren verdächtigen Gegenstand an einen 21-Jährigen übergab. Bei der anschließenden Kontrolle des nach kurzer Flucht festgestellten Mannes wurden u. a. fast 10 Gramm Crystal, ca. 176 Gramm Cannabisprodukte und knapp 6000,- Euro Bargeld aufgefunden. Bei der Frau konnten weiterhin ca. 25 Gramm Cannabisprodukte, knapp 1300,- Euro Bargeld und mehrere Handys sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, Fertigung der entsprechenden Anzeigen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt.

