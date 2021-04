Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwerer Unfall

Sonneberg (ots)

Am Sonntagabend befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw Ford die Rathenaustraße in Richtung Bernhardstraße. An einer Kreuzug kam es zur Kollission mit einem vorfahrtsberechtigten 34-jährigen SEAT-Fahrer. Dieser, sein Beifahrer, sowie die drei Insassen des unfallverursachenden Pkw wurden dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden (insgesamt ca. 14000,- Euro).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell