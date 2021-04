Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beim Graffitisprühen beobachtet

Pößneck (ots)

Am Samstagabend beobachtete ein aufmerksamer Zeuge drei dunkel gekleidete Personen dabei, wie diese offensichtlich gerade Graffiti an die "Molkereibrücke" Nähe Friedrich-Engels-Straße/Wernburger Weg sprühten. Trotz der kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten konnten die Täter unerkannt flüchten. Vor Ort wurde festgestellt, dass durch diese an der Brücke die Buchstaben "FCC" in den Farben gelb/weiß/blau gesprüht wurden. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell