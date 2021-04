Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verirrter Iltis beschäftigt Anwohner und Polizei

Schalkau (ots)

Durch einen aufmerksamen Anwohner wurde mitgeteilt, dass seit mehreren Tagen aus einer Garage in Schalkau bei Sonneberg eigenartige Tierlaute zu vernehmen sind. Nach Beiziehung der Eigentümerin und anschließender Öffnung stellte sich heraus, dass sich ein kleiner Iltis in die Garage verirrt hatte und nicht mehr von alleine heraus fand. Nach kurzer Versorgung konnte das Tier wieder unversehrt in seine natürliche Umgebung entlassen werden.

