Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Maschinenpistole bei Abrissarbeiten gefunden

Buchbach (ots)

Bei Abrissarbeiten in einem Haus in Buchbach bei Gräfenthal wurde durch den neuen Eigentümer in einem Zwischenboden eine offensichtlich funktionsfähige Maschinenpistole aufgefunden. Der Mann informierte umgehend die Polizei, welche die Waffe sicherstellte.

