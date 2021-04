Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: nach Unfall verletzt

Dreitzsch, Neustadt an der Orla (ots)

Ein Audifahrer befuhr am 17.04.2021 die B 281 aus Richtung neustadt kommend in Richtung Triptis. Kurz nach Dreitzsch kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Er erlitt dabei eine Verletzung an der Schulter und wurde ins Krankenhaus nach Pößneck transportiert. Das Fahrzeug wurde vom Abschleppdienst geborgen.

