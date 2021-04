Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kennzeichen von Streufahrzeugen entwendet

Neustadt an der Orla (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag, 16.04.2021 auf Samstag, den 17.04.2021 zwei Kennzeichentafeln von Räum- und Streufahrzeugen in Neustadt an der Orla. Bei einem Fahrzeug blieb es beim Versuch. Die Fahrzeuge standen im Weltwitzer Weg auf einem Firmengelände. Wer zu diesem Sachverhalt Angaben machen kann, meldet sich bitte unter 03663-4310 bei der PI Saale-Orla.

