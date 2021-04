Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss ein Fahrzeug geführt

Sonneberg (ots)

Die 21-jährige Fahrerin eines Pkw Seat wurde am frühen Freitag Abend im Sonneberger Ortsteil Hönbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein in der Folge durchgeführter Atemalkoholtest mit der Fahrzeugführerin ergab hierbei einen Wert von 0,7 Promille, welches sich anschließend beim Test in der Dienststelle bestätigte. Der jungen Frau wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem wurde gegen sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

