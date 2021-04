Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrrad aus Mehrfamilienhaus gestohlen

Rudolstadt (ots)

Am Samstag zwischen 03 - 04 Uhr drang ein unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Alten Straße in Rudolstadt ein. Hier entwendete er im Dachgeschoss ein schwarzes Fahrrad der Marke "Trek" mit goldfarbenen Lenker. Der Täter fuhr anschließend mit dem Fahrrad in Richtung Markt davon. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

