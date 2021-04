Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW ohne Zulassung und Fahrerlaubnis gefahren

Könitz (ots)

Am Freitagvormittag wurde in Unterwellenborn Ortslage Könitz ein PKW Opel einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser keine Zulassungsplaketten an seinen Kennzeichen hatte. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der PKW nicht zugelassen ist und der 21-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und Anzeige wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz aufgenommen.

