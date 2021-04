Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKWs unter Einfluss von Drogen geführt

Saalfeld (ots)

Am Freitagnachmittag wurde in der Ortslage Aue am Berg ein 46-jähriger Skodafahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv, so dass die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Es wurde Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz erstattet.

Am Freitagabend wurde in der Stauffenbergstraße in Saalfeld der Fahrer eines Pkw Mazda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein bei dem 20-Jährigen durchgeführter Drogentest reagierte positiv, so dass die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Es wurde Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz erstattet.

