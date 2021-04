Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall gegen Baum

Pößneck (ots)

Am Sonnabend, den 17.04.2021 kam es gegen 10:15 uhr in Pößneck im bereich Lutschgen auf der B281 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 75jähriger Fahrzeugführer befuhr die B 281 von Neustadt kommend in Richtung Stadtzentrum Pößneck. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er dabei von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen einen Baum. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die B281 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell