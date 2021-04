Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Illegale Corona- Party aufgelöst

Schleiz (ots)

Am 16.04.2021, unmittelbar vor Mitternacht, gingen Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla den Hinweis einer sog. "illegale Corona- Party" in einer großen Garage in der Plauenschen Straße in Schleiz nach. Vor Ort wurden insgesamt 26 Teilnehmer (deutsch) der Party angetroffen, im Alter zwischen 16 und 25 Jahren, welche aus dem Saale-Orla-Kreis und dem Landkreis Greiz stammten. Alle Teilnehmer erhielten vor Ort einen Platzverweis und wurden aufgrund der geltenden Ausgangssperre nach Hause geschickt. Jedem Partygast erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen die Coronaschutzverordnung. Gegen zwei männliche Teilnehmer mussten zudem Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, da diese im Rahmen der Feststellungen ihrer Identitäten Widerstand gegen die Beamten leisteten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell