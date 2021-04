Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Cannabispflanzen in Wohnung aufgefunden

Milbitz bei Rottenbach (ots)

Am gestrigen Abend kam es bei einem 28-Jährigen in Milbitz bei Rottenbach zu einem polizeilichen Einsatz. Dabei wurden in der Wohnung des Mannes insgesamt 12 bis zu 1,60 Meter hohe Cannabispflanzen, ein Aufzuchtzelt mit Ventilator, sowie weiterhin ein verbotener Schlagring aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt und entsprechende Anzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittel- sowie Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell