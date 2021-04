Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Elektro-Geschäft

Pößneck (ots)

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Donnerstag brachen unbekannte Täter in einen Elektro-Markt in der Neustädter Straße ein und entwendeten u. a. mehrere Handys, Tablets und einen Laptop. Der Gesamtwert der Gegenstände bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern, bei der auch ein Polizeihund zum Einsatz kam, verlief erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) zu melden.

