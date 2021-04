Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Goldfischdiebstahl

Bad Blankenburg (ots)

Zu einem dreisten Diebstahl kam es am vergangenen Wochenende auf einem Grundstück in der Prießnitzstraße in Bad Blankenburg. Ein 81-Jähriger begab sich hier wie jeden Sonntagmorgen zu seinem Gartenteich, um die Goldfische zu füttern. Mit Erschrecken musste er feststellen, dass der Teich leer war und alle 25 Fische durch den oder die unbekannten Täter offensichtlich entwendet wurden. Den Wert der Goldfische schätzt der Mann auf ca. 250,- Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) zu melden.

