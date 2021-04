Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bei Kellereinbrüchen E-Bike entwendet

Saalfeld/Gorndorf (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch begaben sich unbekannte Täter in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Stauffenbergstraße. Hier wurde in mehrere Verschläge eingebrochen und u. a. ein schwarzes Fahrrad (VICTORIA Hybrid), sowie Genussmittel entwendet. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände bewegt sich im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Weitere Geschädigte bzw. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) zu melden.

