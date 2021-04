Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 31-Jähriger wird bei Farbschmierei am Bahnhof erwischt

Pößneck (ots)

Beamte der Bundespolizei teilten am Dienstagmittag eine Person im Bereich des Pößnecker Bahnhofes mit, welche dort angebrachte Schilder mit einem Edding-Stift bemalen würde. Die eingesetzten Beamten trafen den besagten Mann, einen 31-jährigen Pößnecker (deutsch), am Einsatzort an und konnten ihn in Anbetracht der Situation sowie der vorgefunden Spuren dingfest machen. Nämlich hatte er mit einem Edding-Stift verfassungswidrige Smybole mit einem Durchmesser von etwa 15 cm auf ein Schild am Bahnhof angebracht. Der Beschuldigte muss sich nun starfrechtlich verantworten

