Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Blitzersäule nach Verkehrsunfall beschädigt- hoher Sachschaden

Rudolstadt (ots)

Am Dienstagabend entstand durch einen Verkehrsunfall an der Ankerwerkskreuzung hoher Sachschaden an der dortigen Blitzersäule. Bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr eine 62-Jährige mit ihrem VW die Herbert-Stauch-Straße aus Saalfeld kommend in Richtung Rudolstadt. Im Kreuzungsbereich Schaalaer Chaussee/ Breitscheidstraße (Ankerwerkskreuzung) missachtete die Fahrzeugführerin vermutlich die Rotphase der Ampel und kollidierte mit dem Skoda einer 26-Jährigen, welche die Kreuzung aus Richtung Schaala passierte. Durch den Zusammenstoß wurde der unfallverursachende PKW herumgeschleudert und stieß rückwärtig gegen die Blitzersäule, sodass diese massiv beschädigt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, der Schaden der Blitzersäule wird noch genau geprüft, möglicherweise könnte dieser sich im sechstellingen Bereich bewegen. Durch den Verkehrsunfall wurden die beiden Fahrzeugführer sowie noch zwei Kinder, welche sich im Skoda befanden, leicht verletzt. Nach über 2,5 Stunden wurde die Kreuzung nach Beendigung aller Maßnahmen wieder vollständig freigegeben.

