Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 88-Jähriger nach Fahraddsturz schwer verletzt

Bad Blankenburg (ots)

Am Dienstagmittag kam es in Bad Blankenburg zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Radfahrer verletzt wurde. Ein 88-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad die Bundesstraße 88 in Bad Blankenburg in Richtung Rudolstadt. Im Bereich der Einmündung Bähringstraße übersah ein 55-jähriger Daimler-Fahrer den Radfahrer beim Abbiegen und durch ein Ausweichmanöver zur Vermeidung eines Zusammenstoßes stürzte der 88-Jährige zu Boden. Dadurch verletzte sich der Mann schwer, bisherigen Erkenntnissen zufolge jedoch nicht lebensbedrohlich, und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

