Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: mehrere Mopeds entwendet

Saalburg (ots)

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Sonntag, den 11.04.2021, 15:00 Uhr bis Montag, den 12.04.2021, 10:30 Uhr in Saalburg in insgesamt vier Garagen ein. Es wurden insgesamt sechs Mopeds, ein Kinderfahrrad und diverse Mopedersatzteile entwendet. Der Schaden beläuft sich auf eine fünfstellige Summe. Wer zu diesem Sachverhalt Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der PI Saale-Orla in Schleiz unter 03663-4310.

