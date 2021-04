Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße bei Verkehrsüberwachung festgestellt

Sonneberg (ots)

Bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Jagdshofer Straße in Sonneberg wurden zahlreiche Verkehrssünder festgestellt. Bei erlaubten 30 km/h passierten in Fahrtrichtung Stadtmitte 103 Fahrzeuge die Messörtlichkeit am Montagvormittag, wobei 48 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt wurden. Bei 38 Verkehrsteilnehmern wurde ein Verwarngeld erhoben, 10 Fahrzeugführer müssen mit einem Bußgeldverfahren rechnen, wobei auf eine Person ein Fahrverbot zukommen dürfte. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 66 km/h (PKW).

