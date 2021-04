Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Rudolstadt (ots)

Am Montagmorgen dürfte ein Verkehrsunfall in Rudolstadt für die eine oder andere Verzögerung im morgendlichen Berufsverkehr gesorgt haben. Kurz nach 8 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem VW Golf die Herbert-Stauch-Straße in Rudolstadt in Richtung Schaalaer Chaussee. Es befanden sich mehrere Fahzeuge in den jeweiligen Fahrtrichtungen an der Kreuzung, als die 19-Jährige aus unklarer Ursache vermutlich in den Kreuzungsbereich trotz rotlich zeigender Ampel einfuhr - die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an. Im weiteren Verlauf dann stieß die Fahrzeugführerin mit einem Fahrzeug, welches sich im Abbiegevorgang von der Breitscheidstraße nach rechts auf die Schwarzburger Chaussee befand, zusammen. Dieses Fahrzeug wiederum wurde durch den Zusammenstoß in einen weiteren, wartenden PKW geschoben, sodass insgesamt drei Fahrzeuge in den Verkehrsunfall auf Höhe der "Ankerwerkskreuzung" involviert waren. Sowohl die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin als auch ein weiterer Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand teils hoher Sachschaden, zwei davon mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zudem war die Feuerwehr Rudolstadts aufgrund auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz. Nach knapp 1,5 Stunden wurde die Fahrbahn nach vollendeter Reinigung wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich keine Hinweise auf eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung der Unfallverursacherin, die genauen Umstände werden gegenwärtig geprüft.

