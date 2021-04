Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Graffitischmiereien

Neustadt/Orla (ots)

Im Tatzeitraum vom 01.04.2021 bis zum 09.04.2021 sprühten unbekannte Täter an mehrere Hausfassaden in der Ernst-Thälmann-Straße, Höhe Nummer 38, verschiedene Schriftzüge in grüner, schwarzer und orangener Farbe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) zu melden.

