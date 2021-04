Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Garagenkomplex

Oberweißbach (ots)

Im Zeitraum vom 08.04.2021 bis zum 09.04.2021 brachen unbekannte Täter in der Oberen Bergbahnstraße in mehrere Garagen ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein hellgrünes Kleinkraftrad Simson S 51 entwendet, der Wert des Fahrzeuges wird auf ca. 700,- Euro geschätzt. Hinweise zum Einbruch bzw. zum Verbleib des entwendeten Kleinkraftrades werden an die Polizei Saalfeld, Telefon. 03671/560, erbeten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell