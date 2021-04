Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisste 13-Jährige aus Sonneberg

Sonneberg (ots)

Seit dem 09.04.2021 gegen 09:00 Uhr wird die 13-jährige Svenja Hupe aus Sonneberg vermisst. Vermutlich ist sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Weg ins Saarland zu einem Freund. Als letzte Information gab sie in einer Statusmeldungen in sozialen Netzwerken ein Bild ab, auf dem sie in einem Zug zu sehen war. Die Identität des Freundes im Saarland ist vollkommen unbekannt.

Svenja wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 150 Zentimeter groß - etwa 45 kg, schlanke Statur - schwarze, zum Zopf gebundene Haare, Seiten ausrasiert - Jeansleggins - grauer Mantel - weiß/grau-karierter Rucksack

Wer Angaben zum Aufenthaltsort oder zur Identität des möglichen Freundes im Saarland machen kann, möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Sonneberg melden.

