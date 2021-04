Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte beschädigen Zaun und entwenden Steinlaternen

Saalfeld (ots)

Zwischen Dienstagmorgen bis Donnerstagvormittag wurde durch ein oder mehrere, bislang unbekannte Täter ein Zaun einer Firma in Saalfeld Am Cröstener Weg beschädigt, indem zwei Betonringe in/ gegen den Zaun geworfen wurden, sodass dieser nachgab und der/die Täter Zugang zum Grundstück erhielten. Im Anschluss wurden mehrere Steinlaternen in bislang unbekanntem Wert entwendet - auch liegen keine Hinweise vor, wie das Beutegut vom Tatort abtransportiert worden sein könnte. Zeugen, welche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell