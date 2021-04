Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Tanna - Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 08.04.2021 ereignete sich gegen 16:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L3002 zwischen den Ortslagen Gefell und Schleiz. Hier fuhr eine 45-jährige Frau mit ihrem Pkw Renault in Richtung Schleiz, als plötzlich ein Wildtier die Fahrbahn überquerte. Die Fahrerin wich dem Tier aus, geriet ins Schleudern und überschlug sich folglich mit ihrem Fahrzeug auf dem angrenzenden Feld. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingliefert. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, dieser musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell