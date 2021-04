Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wieder zahlreiche Geschwindkeitsverstöße nach Überwachung festgestellt

Neundorf (Bad Lobenstein) (ots)

Erneut wurde eine Geschwindigkeitsmessung in der Bayrischen Straße in Neundorf bei Bad Lobenstein durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h passierten in Fahrtrichtung Rodacherbrunn 100 Fahrzeuge zwischen 08:15 Uhr bis 12:45 Uhr die Messörtlichkeit, wobei 49 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt wurden. Bei 42 Verkehrsteilnehmern wurde ein Verwarngeld erhoben, sieben Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Bußgeldverfahren rechnen, wobei eine/n davon ein einmonatiges Fahrverbot erwartet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 65 km/h (PKW).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell