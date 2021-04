Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wiederholt unter Alkoholeinfluss am Steuer

Triptis - Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 07.04.2021 wurde gegen 21:00 Uhr ein 55-Jähriger mit seinem Pkw Audi in der Ortslage Triptis kontrolliert. Da hierbei Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrgenommen wurde, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von 1,65 Promille ergab. Weiterhin konnte dieser keinen Führerschein vorzeigen, denn das Dokument wurde bereits im letzten Jahr aufgrund einer Alkoholfahrt behördlich eingezogen. Eine erneute Blutentnahme wurde angeordnet und eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.

