Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer stürzt auf winterglatter Fahrbahn

Bodelwitz (ots)

Ein 61-jähriger Moped-Fahrer zog sich durch einen Sturz am Dienstagmorgen Verletzungen zu. Der Verkehrsteilnehmer befuhr die Gertewitzer Straße in Bodelwitz und kam beim Durchfahren einer Kurve aufgrund winterglatter Fahrbahn zu Fall, wodurch er schwer verletzt wurde. Im Anschluss wurde der 61-Jährige mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Moped entstand leichter Sachschaden, es wurde kein weiterer Fremdschaden verursacht.

