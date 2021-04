Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht!

Lemnitz (ots)

Am 06.04.2021 ereignete sich in der Ortslage Lemnitz eine Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Hauptstraße in Richtung Miesitz. Im Bereich der abbiegenden Hauptstraße nach rechts, fuhr der derzeit unbekannte Fahrzeugführer geraudeaus, stieß gegen einen Mast und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug ohne seinen Pflichten nachzukommen. Durch eine Zeugin wurde der Unfall, welcher sich vermutlich zwischen 06:00 Uhr und 06:30 Uhr ereignet hatte, festgestellt. Weiterhin wurden an der Unfallstelle diverse Fahrzeugteile aufgefunden, welche Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben könnten.

Zeugen, welche den Unfall gesehen haben oder Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Rufnummer 036634310 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell