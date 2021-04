Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Supermarkt gesucht

Saalfeld (ots)

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen drangen unbekannte Täter in einen Supermarkt in Saalfeld am Mittleren Watzenbach ein. Aus den bisherigen Ermittlungen ist nicht abschließend bekannt, auf welchem Wege der/ die Täter ins Objekt eindringen konnten bzw. ob sie sich möglicherweise auch über einen längeren Zeitraum bereits im Markt aufgehalten hatten- die Spurensicherung und damit einhergehenden Ermittlungen dauern an. Es entstand hoher, bislang nicht bezifferbarer Entwendungsschaden, da aus einer eingeschlagenen Glasvitrine diverse Technikartikel gestohlen wurden. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere am Montagmorgen sowie im restlichen Tatzeitraum, gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter 03672- 417 1464 zu melden.

