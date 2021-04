Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Kellereinbrüche- Verdächtiger wird überrascht, kann jedoch flüchten

Saalfeld/ Gorndorf (ots)

Über das vergangene Wochenende wurden mehrere Kellereinbrüche in der Erasmus-Reinhold-Straße in Saalfeld, OT Gorndorf, angezeigt, wobei unter anderem mehrere, kleinere Werkzeuge, technische Geräte sowie ein E-Bike der Marke Prophete entwendet wurden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete sich dann ein Anwohner und teilte mit, einen vermeintlichen Einbrecher im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Erasmus-Reinhold-Straße bei Manipulationen an einer Kellertür erwischt zu haben- der Einbrecher sei bei Erblicken des Anrufers in unbekannte Richtung geflüchtet. Die sofortig eingesetzten Beamten konnten den Gesuchten weder in Gorndorf noch in angrenzenden Bereichen feststellen, sodass eine Zeugenvernehmung zum Zwecke der Personenbeschreibung sowie die Spurensicherung erfolgte. Am Sonntagmorgen meldete ein weiterer Anwohner einen Rucksack mit möglichem Beutegut in einem ebenfalls angegriffenen Kellerverschlag aufgefunden zu haben. Diese Annahme bestätigte sich, ein Tatzusammenhang der Einbrüche in die Kellerverschläge diverser Mehrfamilienhäuser in Verbindung mit der geflüchteten Person sowie dem zurückgelassenen Rucksack ist sehr wahrscheinlich. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen suchen die Beamten der LPI Saalfeld Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Personen, insbesondere in der Nacht von Samstag zu Sonntag, machen können, Tel.: 03671-560.

