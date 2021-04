Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Schmierereien in Sonneberg

Sonneberg (ots)

Am 05.04.21, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 08:30 Uhr, wurden durch unbekannte Personen in der Stadt Sonneberg mehrere Fahrzeuge, Schaufenster, Fassaden, Schaltkästen, Verkehrs- und Hinweisschilder mit schwarzer Farbe beschmiert. Hierbei entstand ein Schaden von mindestens 2500,- Euro. Insbesondere waren die Schanzstraße, die Juttastraße, der Juttaplatz, die Charlottenstraße und die Bahnhofstraße betroffen. Die Polizei in Sonneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und zahlreiche Geschädigte bereits erfasst. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei den Tätern um eine weibliche und männliche Person handeln. Sollten Sie einen Schaden durch Bemalung an Ihrem Pkw, Ihrer Fassade, Ihres Briefkastens oder Ähnlichem feststellen oder haben Sie Hinweise zur Tat bzw. zur Täterschaft, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Sonneberg.

