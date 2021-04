Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ortseingangsschild entwendet

Föritztal (ots)

Durch einen Anwohner von Neuenbau wurde die Polizei Sonneberg am 02.04.21 auf das Fehlen des Ortseingangsschilds Neuenbau aufmerksam gemacht. Hierbei wurde bekannt, dass das Schild in der Zeit vom 01.04.21, 15:00 Uhr bis zum 02.04.21, 12:00 Uhr entwendet worden ist. Die Beamten der Polizeiinspektion Sonneberg nahmen dementsprechend die Ermittlungen wegen Diebstahls auf. Insofern Sie Hinweise zur Aufklärung der Tat oder der Täterschaft haben, werden Sie gebeten, sich an die Polizei in Sonneberg zu wenden.

