Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Rad gestohlen

Sonneberg (ots)

In Sonneberg in der Kirchstraße kam es in der Zeit vom 03.04.21, 11:00 Uhr bis zum 04.04.21, 12:00 Uhr zum Diebstahl eines Pkw-Rads. Ein Pkw Peugeot wurde durch bislang unbekannten Täter auf Steinen aufgebockt und eines der vier Räder wurde abmontiert und im Anschluss entwendet. Haben Sie Hinweise zur Aufklärung der Tat oder zur Täterschaft, werden Sie gebeten, sich an die Polizeiinspektion Sonneberg zu wenden.

