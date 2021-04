Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gartentor entwendet

Grümpen (ots)

In der Ortslage Grümpen kam es in der Zeit vom 02.04.21, 20:00 Uhr bis zum 03.04.21, 08:30 Uhr zur Entwendung eines 4,50 m großen Gartentors. Das grau lackierte, schmiedeeiserne Tor wurde aus seiner Verankerung gezogen und durch den unbekannten Täter auf bisher unbekannte Art und Weise abtransportiert. Die Polizei Sonneberg hat dahingehend die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Haben Sie Hinweise zur Aufklärung der Tat oder zur Täterschaft, werden Sie gebeten, sich an die Polizeiinspektion Sonneberg zu wenden.

