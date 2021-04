Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert gegen Brückenpfeiler gefahren

Föritztal (ots)

Am 04.04.2021, gegen 02:00 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Sonneberger die Wiesenstraße in Schwärzdorf in Richtung Kreisstraße. Circa 30 m vor der Einmündung zur Kreisstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Brückenpfeiler. Durch den Zusammenstoß wurde ein Verkehrsschild beschädigt und am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Da der 25-jährige offenbar unter Alkoholeinfluss stand, wurde mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab 1,52 Promille. Aufgrund dessen wurde gegen den nunmehr Beschuldigten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet. Neben einer durchgeführten Blutentnahme, wurde auch sein Führerschein sichergestellt.

