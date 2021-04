Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer fährt unter Einwirkung von Betäubungsmitteln/ Pkw Fahrer unter Einwirkung von Alkohol nun ohne Führerschein

Wernburg / Neustadt an der Orla (ots)

Am 02.04.2021 wurde gegen 20:00 Uhr ein 17 jähriger Mopedfahrer zwischen den Ortschaften Moxa und Wernburg zwecks einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Hierbei verlief ein freiwilliger Drogentest positiv und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ebenfalls am 02.04.2021 wurde gegen 23:25 Uhr in Neustadt an der Orla ein 20 jähriger Audi Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen und hierbei Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief hier mit 1,21 Promille positiv worauf eine Blutentnahme und Führerscheinsicherstellung folgte.

