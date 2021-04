Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Graffiti im Stadtgebiet mit schwarzer Farbe

Neustadt an der Orla (ots)

Am Freitag, den 02.04.2021 wurden durch unbekannt im Stadtgebiet von Neustadt an der Orla an mehreren Stellen der Schriftzug MASO mit schwarzer Farbe aufgebracht bzw. geschrieben. Geschädigt wurden hierbei mehrerer Hausbesitzer, die Telekom und die Thüringer Energie. Weiterhin wurden dieser Schriftzug auch auf einem Auflieger und an der Ladung auf dem Auflieger ( Betonteile ) angebracht. Die Tatzeit selbst muss hier in der Nacht vom 01.04. - 02.04.2021 sein. Hinweise bitte an die PI Saale-Orla unter der Nummer 03663-4310, sowie jede andere Polizeidienststelle.

