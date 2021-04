Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrszeichen beschädigt

Saalfeld - Unterwellenborn (ots)

Bereits in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag wurde in Unterwellenborn ein Verkehrszeichen mutwillig beschädigt. Während der Streifentätigkeit wurde auf dem Gehweg der Heinrich-Heine-Straße in Unterwellenborn, ein am Boden liegendes Verkehrsschild festgestellt. Die Spurenlage um den Tatort herum lassen darauf schließen, dass das Verkehrsschild durch bislang unbekannte Täter gewaltsam aus der Verankerung im Boden gerissen wurde. Nach erster Einschätzung entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Personen, die Angaben zur Aufklärung der Straftaten machen können werden gebeten, sich unter 03671-560 mit der Polizei in Saalfeld in Verbindung zu setzen.

