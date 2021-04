Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von Dieselkraftstoff und eines Hydraulikhammers

Sonneberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter auf das Firmengelände eines Bauunternehmers in der Malmerzer Straße in Sonneberg ein und zapften ca. 150l Dieselkraftstoff aus mehreren Baumaschinen. Weiterhin entwendeten sie einen Hydraulikhammer von der Ladefläche eines Lkw´s. In einer weiteren Firma Am Lauterberg in Sonneberg wurden weitere 100l Diesel aus einem Lkw abgepumpt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich auf der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

